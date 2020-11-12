Около 70% населения мира должны быть вакцинированы от коронавируса для нейтрализации угрозы болезни. Именно такой процент населения должен быть вакцинирован, чтобы пандемия закончилась.

Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан в ходе онлайн-сессии вопросов и ответов, передает РБК-Украина.

Она отметила, что нужный эффект от вакцинации такого количества людей будет получен только в случае, если вакцина будет отвечать всем необходимым стандартам организации по безопасности и эффективности.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано почти 52 млн заболевших, 36 млн выздоровели, больше 1,2 миллиона человек скончались.

Напомним, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил, что надеется на готовность «многообещающей» вакцины Pfizer к концу года, но отметил, что могут возникнуть трудности с ее транспортировкой, так как препарат необходимо хранить при температуре -70 градусов по Цельсию.