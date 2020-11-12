Турция планирует производить российскую вакцину от коронавируса.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

— Глава Минздрава Турции выразил заинтересованность в организации производства вакцины «Спутник V» на мощностях турецких фармпроизводителей после проведения токсикологических исследований, предусмотренных локальным законодательством, — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в среду.

В нем отмечается, что министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заверил турецкого коллегу на проведенных переговорах в готовности организации таких исследований в сертифицированной лаборатории.

— Стороны договорились в ближайшие дни приступить к реализации договоренностей, — отмечается в сообщении.

Напомним, в России трое медиков из Алтайского края заразились коронавирусом после прививки российской вакциной «Спутник V».