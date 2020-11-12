В Николаевской области за 9 месяцев текущего года на 21,2% снизился уровень преступности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в публикации Николаевской областной прокуратуры в Facebook.

Сообщается, что благодаря проведенным координационным мероприятиям достигнуто снижение уровня преступности в области на 21,2% — с 14 тысяч 860 до 11 тысяч 711.

Кроме того, почти на 25% уменьшилось количество несовершеннолетних, которые совершили уголовные правонарушения - со 131 до 105, умышленных убийство на 48,8%, умышленных тяжких телесных повреждений на 26%, преступлений против собственности на 27,5%, общественной безопасности на 47,3%.

При этом, увеличилось количество выявленных фактов присвоения, растраты имущества либо завладения им путем злоупотребления служебным положением (на 69,2%), уголовных правонарушений в сфере хозяйственной деятельности (на 40,7%), сбыта наркотических средств (на 48,2%), преступлений против окружающей среды (на 37,4%).

Также увеличилось количество направленных в суд уголовных производств о правонарушениях, совершенных в сфере земельных правоотношений (на 37,5%) и бюджетной сфере (на 42,9%).