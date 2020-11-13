Российский Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, на базе которого разработали вакцину против коронавируса «Sputnik V», предложил ВОЗ внести препарат в список вакцин для использования в чрезвычайных ситуациях.
Об этом в четверг, 12 ноября, сообщило агентство Reuters.
Отмечается, что переговоры между организациями продолжаются.
— Мы с нетерпением ждем данных по их вакцине-кандидату Sputnik V. Если будет обнаружено, что представленный на оценку продукт соответствует критериям включения в список, ВОЗ обнародует результаты, — заявили в ВОЗ.
Так, список вакцин для использования в чрезвычайных ситуациях пока не составлен. В организации над ним работают. Как только перечень будет готов, ВОЗ будет рекомендовать государствам-членам использовать вакцины из него.
По данным агентства, список ВОЗ упростит процесс использования новых и нелицензированных вакцин и других продуктов во время чрезвычайных ситуаций.
Напомним, у троих медиков в Алтайском крае РФ, которые одними из первых были привиты российской вакциной «Спутник V», обнаружили коронавирус.
Российский Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, на базе которого разработали вакцину против коронавируса «Sputnik V», предложил ВОЗ внести препарат в список вакцин для использования в чрезвычайных ситуациях.
Об этом в четверг, 12 ноября, сообщило агентство Reuters.
Отмечается, что переговоры между организациями продолжаются.
— Мы с нетерпением ждем данных по их вакцине-кандидату Sputnik V. Если будет обнаружено, что представленный на оценку продукт соответствует критериям включения в список, ВОЗ обнародует результаты, — заявили в ВОЗ.
Так, список вакцин для использования в чрезвычайных ситуациях пока не составлен. В организации над ним работают. Как только перечень будет готов, ВОЗ будет рекомендовать государствам-членам использовать вакцины из него.
По данным агентства, список ВОЗ упростит процесс использования новых и нелицензированных вакцин и других продуктов во время чрезвычайных ситуаций.
Напомним, у троих медиков в Алтайском крае РФ, которые одними из первых были привиты российской вакциной «Спутник V», обнаружили коронавирус.