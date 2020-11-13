Соцсеть Instagram объявила об обновлении дизайна стартового экрана - на главном экране приложения появились вкладки Reels и Shop.

Об этом пишет The Verge.

Отмечается, что вкладка Reels приведет пользователей к одноименной функции записи коротких 15-секундных видео с музыкальным или другим звуком. Эту функцию (аналог TikTok) Instagram запустил в августе.

В то же время вкладка Shop будет отображать персональные рекомендации о товарах, подборки редакторов, выбранные каналом shop, и рекламные видеоролики с возможностью покупок. Товары можно будет оплатить с помощью Facebook Pay.

При этом, вкладки лайков к постам пользователя и создание нового поста перенесли в правый верхний угол к иконке личных сообщений.

— Мы не воспринимаем эти изменения легкомысленно - мы уже давно по-крупному обновляли главный экран Instagram, - написал руководитель Instagram Адам Моссери в блоге. — Но то, как люди создают и наслаждаются культурой, изменилось, и наибольший риск для Instagram заключается не в том, что мы меняемся слишком быстро, а в том, что мы не меняемся и становимся неактуальными. Мы рады новому дизайну и считаем, что он предоставляет приложению крайне необходимо обновление, оставаясь верным нашей главной ценности - простоте, - добавил он.

Обновленный дизайн Instagram пока видят пользователи из США, а в других странах обновление станет доступно в максимально короткий срок.