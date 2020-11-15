За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 10 681 человека, зафиксировано 95 летальных случаев, 2 633 пациента выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро воскресенья, 15 ноября.
Ситуация с COVID-19 по регионам:
Киев — 50620 случаев;
Винницкая область — 13 844 случая;
Волынская область — 18 676 случаев;
Днепропетровская область — 21222 случая;
Донецкая область — 16983 случая;
Житомирская область — 22 225 случаев;
Закарпатская область — 19 384 случая;
Запорожская область — 18 484 случая;
Ивано-Франковская область — 27 986 случаев;
Киевская область — 24493 случая;
Кировоградская область — 3651 случай;
Луганская область — 5147 случаев;
Львовская область — 36 894 случая;
Николаевская область — 12 340 случаев;
Одесская область — 32782 случая;
Полтавская область — 14 966 случаев;
Ровенская область — 24 969 случаев;
Сумская область — 17 859 случаев;
Тернопольская область — 23 555 случаев;
Харьковская область — 47 599 случаев;
Херсонская область — 6967 случаев;
Хмельницкая область — 22 879 случаев;
Черкасская область — 12 996 случаев;
Черновицкая область — 27 917 случаев;
Черниговская область — 11 419 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, днем ранее за сутки заболели 12 524 человека, 13 ноября — 11 787, 12 ноября — 11 057.
Всего за время пандемии в Украине заболело 535 857 человек, из них 241 444 выздоровели, летальных исходов — 9 603.
За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 10 681 человека, зафиксировано 95 летальных случаев, 2 633 пациента выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро воскресенья, 15 ноября.
Ситуация с COVID-19 по регионам:
Киев — 50620 случаев;
Винницкая область — 13 844 случая;
Волынская область — 18 676 случаев;
Днепропетровская область — 21222 случая;
Донецкая область — 16983 случая;
Житомирская область — 22 225 случаев;
Закарпатская область — 19 384 случая;
Запорожская область — 18 484 случая;
Ивано-Франковская область — 27 986 случаев;
Киевская область — 24493 случая;
Кировоградская область — 3651 случай;
Луганская область — 5147 случаев;
Львовская область — 36 894 случая;
Николаевская область — 12 340 случаев;
Одесская область — 32782 случая;
Полтавская область — 14 966 случаев;
Ровенская область — 24 969 случаев;
Сумская область — 17 859 случаев;
Тернопольская область — 23 555 случаев;
Харьковская область — 47 599 случаев;
Херсонская область — 6967 случаев;
Хмельницкая область — 22 879 случаев;
Черкасская область — 12 996 случаев;
Черновицкая область — 27 917 случаев;
Черниговская область — 11 419 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, днем ранее за сутки заболели 12 524 человека, 13 ноября — 11 787, 12 ноября — 11 057.
Всего за время пандемии в Украине заболело 535 857 человек, из них 241 444 выздоровели, летальных исходов — 9 603.