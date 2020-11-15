За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 10 681 человека, зафиксировано 95 летальных случаев, 2 633 пациента выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро воскресенья, 15 ноября.

Ситуация с COVID-19 по регионам:

Киев — 50620 случаев;

Винницкая область — 13 844 случая;

Волынская область — 18 676 случаев;

Днепропетровская область — 21222 случая;

Донецкая область — 16983 случая;

Житомирская область — 22 225 случаев;

Закарпатская область — 19 384 случая;

Запорожская область — 18 484 случая;

Ивано-Франковская область — 27 986 случаев;

Киевская область — 24493 случая;

Кировоградская область — 3651 случай;

Луганская область — 5147 случаев;

Львовская область — 36 894 случая;

Николаевская область — 12 340 случаев;

Одесская область — 32782 случая;

Полтавская область — 14 966 случаев;

Ровенская область — 24 969 случаев;

Сумская область — 17 859 случаев;

Тернопольская область — 23 555 случаев;

Харьковская область — 47 599 случаев;

Херсонская область — 6967 случаев;

Хмельницкая область — 22 879 случаев;

Черкасская область — 12 996 случаев;

Черновицкая область — 27 917 случаев;

Черниговская область — 11 419 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, днем ранее за сутки заболели 12 524 человека, 13 ноября — 11 787, 12 ноября — 11 057.

Всего за время пандемии в Украине заболело 535 857 человек, из них 241 444 выздоровели, летальных исходов — 9 603.