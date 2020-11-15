По состоянию на 15 ноября полиция Николаевской области составила 40 админпротоколов за нарушение противоэпидемических норм. В Николаеве протоколы был составлен 21 протокол.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Николаевской области.

Там отмечают, что нарушителям грозит штраф от 34 до 170 тысяч гривен.

По данным Госпотребслужбы Николаевской области, Николаев вчера патрулировали 24 мобильные группы, в составе которых были работники Госпотребслужбы, полицейские, работники райадминистраций.

К 18.00 было проверено 2164 объекта, в том числе:

— непродовольственных магазинов — 1320 (с нарушениями 8);

— продовольственных магазинов — 158 (с нарушениями 8);

— заведений общественного питания — 451 (с нарушениями 4).

В итоге составлено 8 протоколов об административных правонарушениях по статье 42 КоАП «Нарушение санитарных норм».

Выписаны 12 предписаний об устранении нарушений. Проведены 205 санитарно-образовательных бесед. Вручены 205 памяток о соблюдении противоэпидемических мероприятий.

Работниками национальной полиции составлен 21 протокол по статье 443 КУоАП «Нарушение правил карантина людей», в том числе:

— на непродовольственные магазины — 16;

— заведения общественного питания — 4.

Кроме того, приостановлена работа 28 объектов торговли и сферы услуг. В том числе непродовольственных магазинов на Центральном рынке и полностью двух рынков – стройматериалов и «Эвиса».

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич выступил против карантина «выходного дня» и обратился к главе государственной комиссии ТЭБ и ЧС Денису Шмыгалю, а также к главе Николаевской ОГА Александру Стаднику с просьбой не вводить его в Украине.