Вакцина от коронавируса позволит миру вернуться к нормальной жизни уже к концу 2021 года. Также лекарство должно снизить передаваемость вируса.

Об этом заявил разработчик вакцины и создатель компании BioNTech Угур Сахин, передает Корреспондент.

Он ожидает, что дальнейшие результаты исследований докажут, что вакцина помогает снизить передаваемость вируса и это снизит количество новых случаев заражения.

— Уверен, что передача вируса от человека к человеку будет снижена благодаря такой эффективной вакцине. Возможно, снижение будет не на 90%, а на 50%, но это также может привести к резкому сокращению темпов распространения, — сказал Угур Сахин.

Напомним, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил, что надеется на готовность «многообещающей» вакцины Pfizer к концу года, но отметил, что могут возникнуть трудности с ее транспортировкой, так как препарат необходимо хранить при температуре -70 градусов по Цельсию.