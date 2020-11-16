Автобусное управление Варшавы (Miejskie Zakłady Autobusowe) приспособило два автобуса для перевозок пассажиров с Covid-19, требующих госпитализации.

Как пишет ЦТС со ссылкой на MZA, автобусы могут использоваться в экстренных ситуациях. В обоих машинах в ходе переоборудования была установлена плотная перегородка, отделяющая кабину водителя от салона.

Были удалены два ряда сидений, а на их месте установили стальные конструкции для транспортировки кислородных баллонов. Также демонтировали валидаторы и билетный автомат.

К пассажирским местам были проведены кислородные установки, которые крепятся потолочными кронштейнами. Также автобусы оборудовали радиоприемником для обеспечения связи между водителем и медперсоналом.

Каждый автобус рассчитан на перевозку 22 пациентов, которых можно транспортиовать сидя.

Как отметил мэр Варшавы, автобусы позволят одновременно перевозить больше людей, одновременно высвобождая машины «скорой помощи».

По информации польских СМИ, готовность работать на таких автобусах уже высказали 11 водителей. А переоборудование каждой машины обошлось примерно в 5 тысяч злотых (примерно 1,1 тысяч евро).