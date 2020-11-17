Министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что перепись населения в Украине таки состоится, однако точной даты пока не назвал.

Об этом министр сообщил в интервью изданию РБК-Украина.

По его словам, перепись населения - это сложная и дорогостоящая процедура. Для ее проведения нужно учитывать и эпидемиологическую, и финансовую ситуацию в стране.

— Есть две составляющие: финансовая и эпидемиологическая. Финансовая — это очень дорогой проект. Подготовку надо начинать минимум за полтора года, то есть если бы мы хотели в 2023 году ее провести, то в 2021-м уже должны были бы начать подготовку. И эпидемическая составляющая — должно быть 150 тысяч одних только людей, которые должны осуществлять перепись. Но перепись будет, она есть в правительственной программе, и на достаточно видном месте, — сообщил Олег Немчинов.

Напомним, в апреле правительство сообщило, что из-за пандемии коронавируса всеукраинская перепись населения вряд ли пройдет в 2021 году. Предварительно Кабинет министров Украины заложил в бюджет чрезвычайной ситуации 1,2 миллиарда гривен на перепись населения.

По данным Кабмина, в январе 2020 года численность населения Украины составила 37 миллионов 289 тысяс человек. На территории государства проживали 20,1 ммиллионлн женщин и 17,28 миллионов мужчин.

Напомним, в январе 2020 года Кабинет министров представил результаты оценки численности наличного населения Украины.