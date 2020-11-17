На прошлой неделе команда фильма «Матрица-4» отпраздновала окончание съемок вечеринкой. Чтобы обойти карантинные ограничения, киношникам пришлось оформить ее как съемочный день. Об этом сообщает Dazed.

Для вечеринки съемочная группа арендовала студию в Бранденбурге, где якобы собиралась снимать «праздничную сцену». На мероприятие пришло 200 человек, хотя карантинные правила города позволяют собираться не более 50 людям в одном месте. Однако присутствовавшие на вечеринке уверяют, что все карантинные нормы соблюдались: на входе гостям измеряли температуру и просили их носить маску.

Тем не менее у бранденбургской студии возникли проблемы из-за вечеринки. Бюро, которое выдает разрешения на подобные мероприятия во время пандемии, сделало ее администрации выговор и будет расследовать инцидент.

«Матрица-4» должна выйти в мировой прокат в декабре 2021-го. Детали сюжета и подзаголовок фильма пока не разглашают. К своим ролям вернутся Киану Ривз (Нео) и Кэрри-Энн Мосс (Тринити). В режиссерское кресло снова села Лана Вачовски, причастная к экранизации оригинальной трилогии о борьбе людей и машин в виртуальной реальности за контроль над Землей.