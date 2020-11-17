Всемирно известный бренд Louis Vuitton представил рождественскую коллекцию одежды и обуви. Среди новинок представлена уникальная модель домашних тапочек из норки.

Об этом сообщили на сайте бренда.

В описании к товару отмечается, что лоферы Dreamy из меха норки украшены классическим узором Monogram. Подкладка из стриженого меха норки придает модели дополнительный комфорт. Тапочки продаются с бархатным чехлом, который идеально поможет хранить обувь во время путешествий.

Дизайнеры отметили, что изделие требует специального ухода и условий хранения. Стоимость эксклюзивных лоферов составляет 2 тысяч долларов.

Напомним, что французский модный дом Louis Vuitton на фоне пандемии коронавируса запустил производство защитных масок.