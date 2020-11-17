Всемирно известный бренд Louis Vuitton представил рождественскую коллекцию одежды и обуви. Среди новинок представлена уникальная модель домашних тапочек из норки.
Об этом сообщили на сайте бренда.
В описании к товару отмечается, что лоферы Dreamy из меха норки украшены классическим узором Monogram. Подкладка из стриженого меха норки придает модели дополнительный комфорт. Тапочки продаются с бархатным чехлом, который идеально поможет хранить обувь во время путешествий.
Дизайнеры отметили, что изделие требует специального ухода и условий хранения. Стоимость эксклюзивных лоферов составляет 2 тысяч долларов.
Напомним, что французский модный дом Louis Vuitton на фоне пандемии коронавируса запустил производство защитных масок.
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Всемирно известный бренд Louis Vuitton представил рождественскую коллекцию одежды и обуви. Среди новинок представлена уникальная модель домашних тапочек из норки.
Об этом сообщили на сайте бренда.
В описании к товару отмечается, что лоферы Dreamy из меха норки украшены классическим узором Monogram. Подкладка из стриженого меха норки придает модели дополнительный комфорт. Тапочки продаются с бархатным чехлом, который идеально поможет хранить обувь во время путешествий.
Дизайнеры отметили, что изделие требует специального ухода и условий хранения. Стоимость эксклюзивных лоферов составляет 2 тысяч долларов.
Напомним, что французский модный дом Louis Vuitton на фоне пандемии коронавируса запустил производство защитных масок.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
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