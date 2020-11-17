Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил введение в стране частичного комендантского часа в выходные дни из-за ситуации с распространением коронавируса.

Об этом сообщает Daily Sabah.

Отмечается, что такое заявление Эрдоган сделал после заседания кабинета министров Турции, которое продолжалось более трех часов. Во время него были приняты меры, направленные на противодействие распространению коронавируса.

Комендантский час в выходные будет действовать с 20:00 до 10:00.

Работа ресторанов, продуктовых магазинов, торговых центров и парикмахерских будет ограничена с 10 до 20 часов.

Ранее введенный комендантский час для пожилых людей в возрасте 65 лет и старше будет расширен. Под него попадут люди в возрасте 20 лет и моложе. Им будет разрешено выходить на улицу только с 10:00 до 16:00.

Новые ограничения также предусматривают проведение всех спортивных мероприятий без болельщиков.

Среди других мер, объявленных Эрдоганом, — закрытие кафе до дальнейшего уведомления, закрытие кинотеатров до конца года, а также переход школ на обучение онлайн.

Ранее Турция запретила курение в людных общественных местах, чтобы замедлить недавний всплеск числа пациентов с симптомами коронавируса.