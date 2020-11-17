Правительство Нидерландов смягчают карантинные ограничения. Такое решение было принято на фоне снижения темпов распространения COVID-19 в стране.
Об этом сообщает NL Times.
Со среды, 18 ноября, в Нидерландах вновь разрешена работа театров, музеев, кинотеатров, клубов, бассейной, зоопарков и тематических парков.
В заведениях смогут находиться до 30 человек.
На улице будет разрешено гулять группами по четыре человека, а домой приглашать до трех человек в день.
— Цифры по-прежнему слишком высоки, но тенденция к снижению, что является положительным фактором, — заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
Кроме того, с 1 декабря режим самоизоляции будет сокращен до пяти дней вместо десяти. А также станет обязательным ношение масок во всех закрытых общественных местах.
Напомним, в середине октября страна ввела частичный локдаун на фоне роста случаев COVID-19.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов
Правительство Нидерландов смягчают карантинные ограничения. Такое решение было принято на фоне снижения темпов распространения COVID-19 в стране.
Об этом сообщает NL Times.
Со среды, 18 ноября, в Нидерландах вновь разрешена работа театров, музеев, кинотеатров, клубов, бассейной, зоопарков и тематических парков.
В заведениях смогут находиться до 30 человек.
На улице будет разрешено гулять группами по четыре человека, а домой приглашать до трех человек в день.
— Цифры по-прежнему слишком высоки, но тенденция к снижению, что является положительным фактором, — заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
Кроме того, с 1 декабря режим самоизоляции будет сокращен до пяти дней вместо десяти. А также станет обязательным ношение масок во всех закрытых общественных местах.
Напомним, в середине октября страна ввела частичный локдаун на фоне роста случаев COVID-19.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов