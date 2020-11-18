Кинокомпания Warner Bros. завершила съемки полнометражного художественного фильма, главные роли в котором сыграют легендарные Том и Джерри. Режиссеры ленты решили совместить игровое кино и анимацию.
Об этом сообщили на официальной странице Тома и Джерри в Twitter.
По сюжету фильма, Джерри переезжает в самый дорогой отель Нью-Йорка накануне важного события, которое называют «свадьбой века». Однако в гостинице он встретится с Томом, которого свадебная распорядительница наняла для избавления от мышонка.
Однако женщина не подозревает, что встреча старых «друзей» может привести к уничтожению ее карьеры, отмена свадьбы и разрушению самого отеля.
Однако это не самая большая проблема. Впоследствии амбициозный коллега свадебной распорядительницы планирует заговор против нее, Тома и Джерри. Именно это подтолкнет их объединиться против общего врага.
Премьера запланирована на 5 марта 2021 года.
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Кинокомпания Warner Bros. завершила съемки полнометражного художественного фильма, главные роли в котором сыграют легендарные Том и Джерри. Режиссеры ленты решили совместить игровое кино и анимацию.
Об этом сообщили на официальной странице Тома и Джерри в Twitter.
По сюжету фильма, Джерри переезжает в самый дорогой отель Нью-Йорка накануне важного события, которое называют «свадьбой века». Однако в гостинице он встретится с Томом, которого свадебная распорядительница наняла для избавления от мышонка.
Однако женщина не подозревает, что встреча старых «друзей» может привести к уничтожению ее карьеры, отмена свадьбы и разрушению самого отеля.
Однако это не самая большая проблема. Впоследствии амбициозный коллега свадебной распорядительницы планирует заговор против нее, Тома и Джерри. Именно это подтолкнет их объединиться против общего врага.
Премьера запланирована на 5 марта 2021 года.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов