В 2020 году Украина заняла 92 место в мировом рейтинге благосостояния. Среди стран Восточной Европы показатели Украины являются наихудшими.

Об этом сообщает аналитическая организация Legatum Institute.

Аналитики Legatum Institute оценивали 167 стран. Анализировали уровень безопасности, личной свободы, социального капитала, инвестиционной среды, условий жизни, системы здравоохранения, образования, состояние экологии и др.

За год Украина несколько улучшила свои позиции, ведь в 2019 году наша страна заняла 96 место в мире. В этом году Украина заняла 92 место в мировом рейтинге благосостояния. Это на 4 позиции выше по сравнению с прошлым годом, однако является худшим показателем среди стран Восточной Европы.

В общем рейтинге Украина разместилась между Кыргызстаном и Гайаной (Южная Америка), которые на 90 и 91 местах соответственно, и Сальвадором и Турцией (93 и 94 места соответственно). Россия в рейтинге на 76 месте.

Эксперты отметили, что в Украине наихудшая ситуация с безопасностью, что обусловлено войной на Донбассе. Также Украина имеет проблемы с инвестиционной средой, системой здравоохранения и окружающей средой. Самые высокие оценки Украине дали за системы образования и управления, а также за условия жизни. Также за последний период в Украине повысился уровень толерантности к другим религиям.

Нынешними лидерами рейтинга являются Швейцария, Норвегия и Дания. Странами с самым низким рейтингом благосостояния стали Центральноафриканская республика и Южный Судан.

Напомним, Украину в 2020 году квалифицировали 45-й по рейтингу инновационности экономики и второй среди стран с доходом ниже среднего.