В Николаеве построили 9 площадок с 16 контейнерами углубленного типа. Пилотный проект начали реализовывать в Заводском районе, во дворах многоэтажек по улицам Крылова и Генерала Карпенко.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения департамента городского головы.

18 ноября специалисты КП «Николаевкоммунтранс» с помощью специализированной техники впервые вывезли твердые бытовые отходы из контейнера, расположенного по ул. Генерала Карпенко, 12 А.

«Ждать его наполнения пришлось не менее двух недель, ведь местные жители пока не привыкли к нововведению», — говорится в сообщении.

По словам главного инженера коммунального предприятия Глеба Власова, сотрудники «Николаевкоммунтранса» прошли специальное обучение для работы на мусоровозе с краном-манипулятором.

Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства городского совета Сергей Коренев прокомментировал, что первые углубленные контейнеры в Николаеве были построены почти два года назад.

— У нас были планы по сотрудничеству с предпринимателями в тестовом режиме, однако бизнес не захотел покупать специализированный мусоровоз с манипулятором для вывоза ТБО. Несколько недель назад город приобрел именно такую технику, причем этот мусоровоз универсальный, может вывозить и привычные мусорные баки, — рассказал чиновник.

Город намерен в следующем году построить еще три-четыре десятка специальных площадок для подземных контейнеров.

«Технология современная и экологическая. Ко всему еще и обслуживание станет дешевле: объем одного подземного контейнера составляет около 6 куб. метров, поэтому и вывозить мусор надо реже», — отмечают в горсовете.

По мнению главы администрации Заводского района Виктора Дмитрука, современная практика использования углубленных контейнеров для ТБО имеет ряд существенных преимуществ.

— Даже в ветреную погоду мусор не будет разлетаться по двору. Кстати, выбирали места для строительства новых объектов коммунальной инфраструктуры с учетом работы ОСМД, поскольку важно и ответственное отношение местных жителей, — сказал он.

Напомним, что в Николаеве также планируют построить мусоросортировочную линию. В частности, директор коммунального предприятия «Николаевкоммунтранс» Андрей Цизин заявлял, что на сортировочную линию для полигона твердых бытовых отходов Николаева необходимо 10 миллионов гривен.

В свою очередь Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявлял, что не видит смысла выделять из бюджета города 10 миллионов для строительства на территории городского полигона ТБО сортировочной линии. По его мнению, этим должны заниматься предприниматели, которые могли бы зарабатывать на этом.

Также, в августе 2019 года Александр Сенкевич подписал меморандум с двумя турецкими компаниями на строительство сортировочной линии твердых бытовых отходов.

Меморандум предусматривает сотрудничество сторон в сфере обращения с бытовыми отходами. Речь идет о создании новой очереди полигона бытовых отходов и строительстве двух объектов: комплекса по сбору биогаза, который будет расположен на территории новой очереди полигона ТБО, а также линии по сортировке мусора, она займет место на ныне действующей городской свалке. Весь проект планируют реализовать за 3 года.

После чего Александр Сенкевич анонсировал строительство сортировочной линии на городской свалке за счет городского бюджета или денег инвесторов.

При этом, действующий директор коммунального предприятия «Николаевкоммунтранс» Андрей Вецало сообщил, что строительство сортировочной линии на полигоне твердых бытовых отходов в Николаеве планируют начать весной и закончить к концу этого года.

Позже, Александр Сенкевич заявил, что мусоросортировочная линия в городе может появиться в течение полугода.