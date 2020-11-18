Украинское правительство согласовало выделение ненужных телечастот под разворачивание 4G-сетей. Проект призван обеспечить интернет-покрытие в сельской местности и вдоль автомобильных дорог.

Соответствующее решение принято на заседании Кабинета министров, передает РБК-Украина.

Сегодняшним решением предполагается выделение в диапазонах 790 — 862 МГц и 694 — 790 МГц для развертывания сетей LTE. На сегодня эти частоты закреплены за аналоговым телевидением, от которого Украина отказалась в пользу цифрового.

В пояснительной записке говорится, что это должно решить проблему с покрытием сетями 4G сельской местности для обеспечения доступа к мобильному интернету. Отметим, вышеуказанные диапазоны используются для 4G LTE-сетей Band 20 и Band 13.

— Правительство утвердило план мероприятий по высвобождению отдельных диапазонов полос радиочастот от телевидения, чтобы внедрять на этих частотах высокоскоростной мобильный интернет. Также для реализации этой цели мы одобрили план использования радиочастотного ресурса Украины до 2025 года, дополнив его новыми базовыми стандартами, — отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Напомним, в Министерстве цифровой трансформации заявили, что представители местной власти в Украине мешают работе станций связи из-за «страшилок» об их вреде.