Джеймс Блэквуд уже 25 лет кормит десятки енотов у себя во дворе. Блэквуд с женой начали заботиться о енотах из лесов провинции Новая Шотландия в 1995 году. Но в 2003 году женщина умерла от рака. Перед смертью она попросила мужа позаботиться о енотах, которые уже к ним привыкли. И Джеймс уже 17 лет исправно выполняет ее просьбу.

Об этом пишет журнал «Вокруг света».

Последние 9 лет он с разной периодичностью снимает кормежку и выкладывает в сети под псевдонимом Шепчущий енот. Одно из последних видео стало вирусным — оно уже набрало более 11 млн. просмотров. В ролике Блэквуд кормит енотов у себя во дворе хот-догами. Когда корзина опустошается, он заходит домой и набирает следующую. Когда заканчивается и она (а в сумме, по словам мужчины, он купил более 9 килограмм сосисок), Блэквуд возвращается к животным с корзиной шоколадного печенья. А напоследок дает им собачий корм.

Узнав о Блэквуде, многие пользователи захотели ему помочь и отправить корм и деньги. Но Джеймс категорически отказывается, а вместо этого просит найти какой-нибудь приют для животных возле своего дома и помочь ему.

Забавный внешний вид енотов может ввести в заблуждение: кажется, что этот добродушный зверек может стать лучшим другом человека. На самом деле это дикое животное, которое не привыкло контактировать с людьми и очень плохо приручается.

Еноты-полоскуны отличаются своенравием, любопытством, настойчивостью и даже наглостью. Воспитанием енота нужно начинать заниматься, когда он еще совсем маленький и продолжать дрессировки всю его жизнь. Уход даже за одним енотом – довольно хлопотное дело. Так что случай Джеймса Блэквуда можно назвать уникальным.