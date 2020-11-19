В сети появилось мобильное приложение MeowTalk. Оно распознает характер мурлыканья кошек, а затем интерпретирует его понятным языком. Об этом сообщает Designtaxi.

Изначально MeowTalk подгоняет звуки, издаваемые питомцами, под стандартные языковые шаблоны: «Я люблю тебя», «Хочу есть», «Хочу гулять», «Мне больно», «Я злой/-ая», «Мне скучно», «Атакую!» и другие. Приложение способно к машинному обучению, так что чем чаще пользователь будет записывать мурлыканье животного, там богаче будет словарь впоследствии.

MeowTalk разработал Хавьер Санчез — бывший программист Amazon и основатель стартапа Akvelon Inc. Ранее компания занималась разработкой приложений для мобильной фотографии и связи.

Демоверсию MeowTalk можно бесплатно скачать в App Store и Google Play Store. Полноценное приложение со всем функционалом обойдется в $0,99. Пока что программа доступна лишь на английском языке, при этом в отзывах представители компании иногда отвечают пользователям на русском.

Средняя оценка приложения от тех, кто скачал его через Google Play Store, — 4,6 из 5. Из недостатков MeowTalk называют технические проблемы с переводом и его некорректность.