В сети появилось мобильное приложение MeowTalk. Оно распознает характер мурлыканья кошек, а затем интерпретирует его понятным языком. Об этом сообщает Designtaxi.
Изначально MeowTalk подгоняет звуки, издаваемые питомцами, под стандартные языковые шаблоны: «Я люблю тебя», «Хочу есть», «Хочу гулять», «Мне больно», «Я злой/-ая», «Мне скучно», «Атакую!» и другие. Приложение способно к машинному обучению, так что чем чаще пользователь будет записывать мурлыканье животного, там богаче будет словарь впоследствии.
MeowTalk разработал Хавьер Санчез — бывший программист Amazon и основатель стартапа Akvelon Inc. Ранее компания занималась разработкой приложений для мобильной фотографии и связи.
Демоверсию MeowTalk можно бесплатно скачать в App Store и Google Play Store. Полноценное приложение со всем функционалом обойдется в $0,99. Пока что программа доступна лишь на английском языке, при этом в отзывах представители компании иногда отвечают пользователям на русском.
Средняя оценка приложения от тех, кто скачал его через Google Play Store, — 4,6 из 5. Из недостатков MeowTalk называют технические проблемы с переводом и его некорректность.
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В сети появилось мобильное приложение MeowTalk. Оно распознает характер мурлыканья кошек, а затем интерпретирует его понятным языком. Об этом сообщает Designtaxi.
Изначально MeowTalk подгоняет звуки, издаваемые питомцами, под стандартные языковые шаблоны: «Я люблю тебя», «Хочу есть», «Хочу гулять», «Мне больно», «Я злой/-ая», «Мне скучно», «Атакую!» и другие. Приложение способно к машинному обучению, так что чем чаще пользователь будет записывать мурлыканье животного, там богаче будет словарь впоследствии.
MeowTalk разработал Хавьер Санчез — бывший программист Amazon и основатель стартапа Akvelon Inc. Ранее компания занималась разработкой приложений для мобильной фотографии и связи.
Демоверсию MeowTalk можно бесплатно скачать в App Store и Google Play Store. Полноценное приложение со всем функционалом обойдется в $0,99. Пока что программа доступна лишь на английском языке, при этом в отзывах представители компании иногда отвечают пользователям на русском.
Средняя оценка приложения от тех, кто скачал его через Google Play Store, — 4,6 из 5. Из недостатков MeowTalk называют технические проблемы с переводом и его некорректность.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов