По состоянию на утро 19 ноября в Николаевской области зарегистрировано 272 новых случая COVID-19.

Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Facebook.

Из всех подтвержденных случаев коронавируса по месту жительства:

Николаев — 124;

Первомайск — 26;

Южноукраинск — 16;

Вознесенск — 13;

Очаков — 4;

Арбузинский район — 6;

Баштанский район — 0;

Березанский район — 9;

Братский район — 0;

Березнеговатский район — 0;

Веселиновский район — 13;

Витовский район — 21;

Вознесенский район — 10;

Врадиевский район — 0;

Еланецкий район — 1;

Доманевский район — 4;

Казанковский район — 13;

Кривоозерский район — 0;

Николаевский район — 4;

Новобугский район — 6;

Новоодесский район — 1;

Очаковский район — 1;

Первомайский район — 0;

Снигиревский район — 0.

При этом за время пандемии COVID-19 в области заболели 653 (+11 за сутки) работника учреждений здравоохранения. Выздоровели больных за сутки — 170, всего выздоровели — 4327. Умерло всего от последствий коронавируса 262 человек, за сутки — 3.

Напомним, что по состоянию на утро 18 ноября в Николаевской области было зарегистрировано 274 новых случаев COVID-19.