По состоянию на утро 19 ноября в Николаевской области зарегистрировано 272 новых случая COVID-19.
Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Facebook.
Из всех подтвержденных случаев коронавируса по месту жительства:
Николаев — 124;
Первомайск — 26;
Южноукраинск — 16;
Вознесенск — 13;
Очаков — 4;
Арбузинский район — 6;
Баштанский район — 0;
Березанский район — 9;
Братский район — 0;
Березнеговатский район — 0;
Веселиновский район — 13;
Витовский район — 21;
Вознесенский район — 10;
Врадиевский район — 0;
Еланецкий район — 1;
Доманевский район — 4;
Казанковский район — 13;
Кривоозерский район — 0;
Николаевский район — 4;
Новобугский район — 6;
Новоодесский район — 1;
Очаковский район — 1;
Первомайский район — 0;
Снигиревский район — 0.
При этом за время пандемии COVID-19 в области заболели 653 (+11 за сутки) работника учреждений здравоохранения. Выздоровели больных за сутки — 170, всего выздоровели — 4327. Умерло всего от последствий коронавируса 262 человек, за сутки — 3.
Напомним, что по состоянию на утро 18 ноября в Николаевской области было зарегистрировано 274 новых случаев COVID-19.
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По состоянию на утро 19 ноября в Николаевской области зарегистрировано 272 новых случая COVID-19.
Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Facebook.
Из всех подтвержденных случаев коронавируса по месту жительства:
Николаев — 124;
Первомайск — 26;
Южноукраинск — 16;
Вознесенск — 13;
Очаков — 4;
Арбузинский район — 6;
Баштанский район — 0;
Березанский район — 9;
Братский район — 0;
Березнеговатский район — 0;
Веселиновский район — 13;
Витовский район — 21;
Вознесенский район — 10;
Врадиевский район — 0;
Еланецкий район — 1;
Доманевский район — 4;
Казанковский район — 13;
Кривоозерский район — 0;
Николаевский район — 4;
Новобугский район — 6;
Новоодесский район — 1;
Очаковский район — 1;
Первомайский район — 0;
Снигиревский район — 0.
При этом за время пандемии COVID-19 в области заболели 653 (+11 за сутки) работника учреждений здравоохранения. Выздоровели больных за сутки — 170, всего выздоровели — 4327. Умерло всего от последствий коронавируса 262 человек, за сутки — 3.
Напомним, что по состоянию на утро 18 ноября в Николаевской области было зарегистрировано 274 новых случаев COVID-19.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов