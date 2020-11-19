В четверг, 19 ноября, открыли движение транспорта по капитально отремонтированной трассе Н-14 «Александровка — Кропивницкий — Николаев», которую долгое время называли одной из худших дорог Украины. 66 километров покрытия автодороги сделаны из цементобетона.

Об этом сообщают в Службе автодорог в Николаевской области.

Отмечается, что дорогу капитально отремонтировали впервые за 70 лет. Открытие движения прошло в присутствии главы «Укравтодора» Александра Кубракова и главы САД в Николаевской области Владислава Невеселого.

Александр Кубраков отметил, что дорога Н-14 имеет большое стратегическое значение для страны и ведет к Николаевским портам. По его словам, теперь трасса может выдерживать значительные нагрузки, хотя это не означает, что можно беспрепятственно ездить перегруженным фурам. При правильной эксплуатации ожидаемый межремонтный срок бетонной дороги Н-14 составляет 18 лет.

Чтобы проверить обновленную трассу на скорость, комфорт и прочность, десяток грузовиков ведущих перевозчиков Украины приняли участие в тест-драйве. Стартовав в Воссиятском, колонна фур с наклейками «Я открыл бетонку на Николаевщине» проехалась по дороге в Капустино.

— Ремонтировать трассу предполагалось в течение трех лет, но мы справились за год. При этом качество работ на очень высоком уровне, так как специалисты Службы автодорог, и я лично постоянно осуществляли контроль качества выполненных работ от основания до покрытия дороги. Чтобы защитить трассу от перегрузок, уже скоро перед Николаевом будет установлен автоматический весовой контроль WIM для взвешивания в движении, — рассказал глава Службы автодорог Владислав Невеселый.

Напомним, 17 ноября «Укравтодор» закончил строительство из бетона ранее одной из самых ужасных дорог в Украине Н-14 сообщением «Николаев — Кропивницкий».