Введение штрафов за нахождение в общественных местах и транспорте без масок поддерживают 75% украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг», проведенного 15-17 ноября.

Чаще штрафы поддерживают женщины и люди старшего возраста. В разрезе регионов самая высокая поддержка в Киеве, наименьшая — на Юге Украины.

При этом 83% опрошенных считают, что часто одевают защитную маску, 14% — иногда или редко, 3% — почти никогда.

70% опрошенных часто дезинфицируют руки, 23% — иногда или редко, 6% — почти никогда. Лишь 14% часто используют защитные перчатки, 33% — иногда или редко, 53% — почти никогда.

По сравнению с мартом, пользование масками значительно возросло (с 58 до 83%), а защитными перчатками — существенно снизилось (с 38 до 14%).

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативная по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 3000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing — телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,8%.

Ранее сообщалось, что почти 70% украинцев очень волнуются из-за того, что кто-то из их близких заболеет Covid-19. Однако о собственном здоровье волнуется лишь 31% людей.