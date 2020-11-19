Почти 70% украинцев очень волнуются из-за того, что кто-то из их близких заболеет Covid-19. Однако о собственном здоровье волнуется лишь 31% людей.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы Рейтинг.

Социологи отмечают, что с марта несколько возросло количество тех, кто очень волнуется из-за возможного заболевания. Больше таких среди жителей сел, людей старшего возраста и женщин.

Также по результатам исследования, 41% опрошенных оценили свое эмоциональное состояние за последнюю неделю как спокойное, 29% — как напряженное.

— По сравнению с мартом показатели напряженности несколько выросли. Более высокий уровень тревожности фиксируется среди женщин, пожилых людей, а также тех, кто чаще отслеживает новости о коронавирусе и боится заболеть, — говорится в сообщении.

Социологи выяснили, что большинство украинцев все же частично соблюдает правила карантина. Поэтому 83% опрошенных считают, что часто надевают защитную маску, 14% — иногда или редко, 3% — почти никогда. 70% часто дезинфицируют руки, 23% — иногда или редко, 6% — почти никогда. Только 14% часто используют защитные перчатки, 33% — иногда или редко, 53% — почти никогда.

Опрос проводился 15-17 ноября. Всего опросили 3000 респондентов. Метод опроса: телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования не более 1,8%.

Напомним, мнения украинцев о введении «карантина выходного дня» разделились поровну: 49% опрошенных поддерживают новые ограничения, 49% — нет.