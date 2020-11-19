Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг».

В целом большинство украинцев слышали о «карантине выходного дня» (98%). Несмотря на то, что мнения относительно такого ограничения разделились поровну, только 35% считают, что этот карантин уменьшит распространение коронавируса.

Кроме того, большинство опрошенных (61%) не поддерживают введение жесткого карантина по всей стране, как это было в марте. В то же время эффективность локдауна оценивают выше, чем карантина на выходных. 55% считают, что распространение коронавируса уменьшится из-за локдауна.

83% опрошенных заявили, что часто одевают защитную маску, а 3% — почти никогда ее не носят. По сравнению с мартом количество людей, которые одевают маски, выросло на 25%. Кроме того, большинство украинцев (75%) поддерживают введение штрафов за неношение защитных масок в общественных местах.

Часто дезинфицируют руки несколько меньше украинцев — 70%, 23% — делают это иногда или редко. Одевают защитные перчатки меньшинство респондентов — 14%, 53% — почти никогда их не носят.

По сравнению с мартом также увеличилось количество украинцев, которые волнуются, что могут заболеть COVID-19. Сейчас таких 31%, а в марте было 25%. В то же время опрошенные сильнее волнуются из-за того, что их родные могут заболеть (67%).

Опрос проводился 15-17 ноября методом на основе случайной выборки мобильных телефонов. В общем опросили 3000 респондентов от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,8%.

Как известно, 11 ноября Кабинет Министров Украины принял решение о введении на всей территории страны карантина выходного дня. Президент Владимир Зеленский заверил, что анонсированный Минздравом карантин выходного дня продлится лишь несколько недель. Премьер Денис Шмыгаль заявил, что правительство «готов подставить плечо», чтобы поддержать предпринимателей при усилении карантина выходного дня. В среду, 11 ноября, в Николаеве прошел мирный митинг работников заведений общественного питания в рамках всеукраинской акции протеста против ограничений работы в рамках карантина «выходного дня».

Позже против карантина выходного дня выступил и мэр Николаева Александр Сенкевич. 16 ноября Николаев обратился к премьер-министру с просьбой пересмотреть «карантин выходного дня».

Однако, Верховная Рада Украины не поддержала постановление, согласно которому правительству могли рекомендовать смягчить карантин выходного дня.