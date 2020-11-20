Всемирная организация здравоохранения рекомендует не использовать препарат «Ремдесивир» для пациентов с COVID-19 независимо от тяжести заболевания. Эксперты заявили, что в настоящее время «нет доказательств того, что препарат улучшает состояние пациентов».

Соответствующая рекомендация появилась на сайте ВОЗ.



Рекомендации ВОЗ против использования препарата были разработаны в сотрудничестве с некоммерческой организацией Magic Evidence Ecosystem Foundation (MAGIC). В экспертную группу входили 28 экспертов в области клинической помощи, четверо пациентов и один специалист по этике.

Напомним, ГП «Медицинские закупки Украины» Министерства здравоохранения 22 октября заключило соглашение с пакистанской компанией «BF Biosciences Limited» о закупке препарата ремдесивир на сумму 19,33 миллиона гривен.