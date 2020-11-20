Марсоход американского космического агентства NASA Perseverance, который планирует 18 февраля 2021 сесть в северном полушарии Марса, отправил на Землю записанный им в космосе звук.

Об этом сообщили в NASA.

Звук записали, чтобы проверить системы марсохода.

— Наша система работает и готова попробовать записать звук приземления на Марс, — сказали в агентстве.

Звукозапись с микрофона на борту представляет собой вибрацию механизмов самого марсохода.

Напомним ровер запустили с помощью ракеты-носителя Atlas V. Он должен прибыть к Марсу в феврале 2021 года и спуститься к кратеру Езеро — область, где, как считается, раньше было настоящее озеро. Именно там марсоход будет искать признаки древней микробной жизни.

Напомним, новый марсоход «Perseverance» NASA запустило 30 июля.