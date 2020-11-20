Марсоход американского космического агентства NASA Perseverance, который планирует 18 февраля 2021 сесть в северном полушарии Марса, отправил на Землю записанный им в космосе звук.
Об этом сообщили в NASA.
Звук записали, чтобы проверить системы марсохода.
— Наша система работает и готова попробовать записать звук приземления на Марс, — сказали в агентстве.
Звукозапись с микрофона на борту представляет собой вибрацию механизмов самого марсохода.
Напомним ровер запустили с помощью ракеты-носителя Atlas V. Он должен прибыть к Марсу в феврале 2021 года и спуститься к кратеру Езеро — область, где, как считается, раньше было настоящее озеро. Именно там марсоход будет искать признаки древней микробной жизни.
Напомним, новый марсоход «Perseverance» NASA запустило 30 июля.
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Марсоход американского космического агентства NASA Perseverance, который планирует 18 февраля 2021 сесть в северном полушарии Марса, отправил на Землю записанный им в космосе звук.
Об этом сообщили в NASA.
Звук записали, чтобы проверить системы марсохода.
— Наша система работает и готова попробовать записать звук приземления на Марс, — сказали в агентстве.
Звукозапись с микрофона на борту представляет собой вибрацию механизмов самого марсохода.
Напомним ровер запустили с помощью ракеты-носителя Atlas V. Он должен прибыть к Марсу в феврале 2021 года и спуститься к кратеру Езеро — область, где, как считается, раньше было настоящее озеро. Именно там марсоход будет искать признаки древней микробной жизни.
Напомним, новый марсоход «Perseverance» NASA запустило 30 июля.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
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