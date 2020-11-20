За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 14 575 человек, зафиксировано 229 летальных случаев, 7845 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро пятницы, 20 ноября.
В Украине второй день антирекорд по количеству новых случаев заражения COVID-19 за сутки, днем ранее заболело 13 357 человек.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 598 085 человек, из них 274 324 выздоровели, летальных исходов — 10598.
Ситуация с COVID-19 по регионам:
Киев — 56594 случая;
Винницкая область — 14 857 случаев;
Волынская область — 20 651 случай;
Днепропетровская область — 26202 случая;
Донецкая область — 19223 случая;
Житомирская область — 25 111 случаев;
Закарпатская область — 20 827 случаев;
Запорожская область — 22 225 случаев;
Ивано-Франковская область — 30 684 случая;
Киевская область — 28 427 случаев;
Кировоградская область — 4052 случая;
Луганская область — 5474 случая;
Львовская область — 39 916 случаев;
Николаевская область — 14 181 случай;
Одесская область — 36053 случая;
Полтавская область — 17 403 случая;
Ровенская область — 27 054 случая;
Сумская область — 20 872 случая;
Тернопольская область — 24 843 случая;
Харьковская область — 50 252 случая;
Херсонская область — 8155 случаев;
Хмельницкая область — 25 290 случаев;
Черкасская область — 16 437 случаев;
Черновицкая область — 30143 случая;
Черниговская область — 13 159 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, что правительство заменило адаптивный карантин общенациональным до 31 декабря. В будние дни в Украине будут действовать ограничения оранжевой зоны карантина.
Кроме того, в стране с 14 по 30 ноября ввели карантин выходного дня. С 00:00 субботы до 00:00 понедельника на всей территории Украины должны действовать новые ограничения.
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За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 14 575 человек, зафиксировано 229 летальных случаев, 7845 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро пятницы, 20 ноября.
В Украине второй день антирекорд по количеству новых случаев заражения COVID-19 за сутки, днем ранее заболело 13 357 человек.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 598 085 человек, из них 274 324 выздоровели, летальных исходов — 10598.
Ситуация с COVID-19 по регионам:
Киев — 56594 случая;
Винницкая область — 14 857 случаев;
Волынская область — 20 651 случай;
Днепропетровская область — 26202 случая;
Донецкая область — 19223 случая;
Житомирская область — 25 111 случаев;
Закарпатская область — 20 827 случаев;
Запорожская область — 22 225 случаев;
Ивано-Франковская область — 30 684 случая;
Киевская область — 28 427 случаев;
Кировоградская область — 4052 случая;
Луганская область — 5474 случая;
Львовская область — 39 916 случаев;
Николаевская область — 14 181 случай;
Одесская область — 36053 случая;
Полтавская область — 17 403 случая;
Ровенская область — 27 054 случая;
Сумская область — 20 872 случая;
Тернопольская область — 24 843 случая;
Харьковская область — 50 252 случая;
Херсонская область — 8155 случаев;
Хмельницкая область — 25 290 случаев;
Черкасская область — 16 437 случаев;
Черновицкая область — 30143 случая;
Черниговская область — 13 159 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, что правительство заменило адаптивный карантин общенациональным до 31 декабря. В будние дни в Украине будут действовать ограничения оранжевой зоны карантина.
Кроме того, в стране с 14 по 30 ноября ввели карантин выходного дня. С 00:00 субботы до 00:00 понедельника на всей территории Украины должны действовать новые ограничения.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов