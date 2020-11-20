За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 14 575 человек, зафиксировано 229 летальных случаев, 7845 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро пятницы, 20 ноября.

В Украине второй день антирекорд по количеству новых случаев заражения COVID-19 за сутки, днем ранее заболело 13 357 человек.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 598 085 человек, из них 274 324 выздоровели, летальных исходов — 10598.

Ситуация с COVID-19 по регионам:

Киев — 56594 случая;

Винницкая область — 14 857 случаев;

Волынская область — 20 651 случай;

Днепропетровская область — 26202 случая;

Донецкая область — 19223 случая;

Житомирская область — 25 111 случаев;

Закарпатская область — 20 827 случаев;

Запорожская область — 22 225 случаев;

Ивано-Франковская область — 30 684 случая;

Киевская область — 28 427 случаев;

Кировоградская область — 4052 случая;

Луганская область — 5474 случая;

Львовская область — 39 916 случаев;

Николаевская область — 14 181 случай;

Одесская область — 36053 случая;

Полтавская область — 17 403 случая;

Ровенская область — 27 054 случая;

Сумская область — 20 872 случая;

Тернопольская область — 24 843 случая;

Харьковская область — 50 252 случая;

Херсонская область — 8155 случаев;

Хмельницкая область — 25 290 случаев;

Черкасская область — 16 437 случаев;

Черновицкая область — 30143 случая;

Черниговская область — 13 159 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, что правительство заменило адаптивный карантин общенациональным до 31 декабря. В будние дни в Украине будут действовать ограничения оранжевой зоны карантина.

Кроме того, в стране с 14 по 30 ноября ввели карантин выходного дня. С 00:00 субботы до 00:00 понедельника на всей территории Украины должны действовать новые ограничения.