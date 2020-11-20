По состоянию на утро 20 ноября в Николаевской области зарегистрировано 248 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Facebook.

Из всех подтвержденных случаев коронавируса по месту жительства:

Николаев — 197;

Первомайск — 1;

Южноукраинск — 5;

Вознесенск — 1;

Очаков — 9;

Арбузинский район — 0;

Баштанский район — 9;

Березанский район — 0;

Братский район — 0;

Березнеговатский район — 2;

Веселиновский район — 0;

Витовский район — 1;

Вознесенский район — 1;

Врадиевский район — 12;

Еланецкий район — 0;

Доманевский район — 0;

Казанковский район — 1;

Кривоозерский район — 0;

Николаевский район — 2;

Новобугский район — 0;

Новоодесский район — 0;

Очаковский район — 5;

Первомайский район — 2;

Снигиревский район — 0.

При этом за время пандемии COVID-19 в области заболели 669 (+16 за сутки) работника учреждений здравоохранения. Выздоровели больных за сутки — 238, всего выздоровели — 4565. Умерло всего от последствий коронавируса 264 человек, за сутки — 2.

Напомним, что по состоянию на утро 18 ноября в Николаевской области было зарегистрировано 274 новых случаев COVID-19.