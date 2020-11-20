По состоянию на утро 20 ноября в Николаевской области зарегистрировано 248 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Facebook.
Из всех подтвержденных случаев коронавируса по месту жительства:
Николаев — 197;
Первомайск — 1;
Южноукраинск — 5;
Вознесенск — 1;
Очаков — 9;
Арбузинский район — 0;
Баштанский район — 9;
Березанский район — 0;
Братский район — 0;
Березнеговатский район — 2;
Веселиновский район — 0;
Витовский район — 1;
Вознесенский район — 1;
Врадиевский район — 12;
Еланецкий район — 0;
Доманевский район — 0;
Казанковский район — 1;
Кривоозерский район — 0;
Николаевский район — 2;
Новобугский район — 0;
Новоодесский район — 0;
Очаковский район — 5;
Первомайский район — 2;
Снигиревский район — 0.
При этом за время пандемии COVID-19 в области заболели 669 (+16 за сутки) работника учреждений здравоохранения. Выздоровели больных за сутки — 238, всего выздоровели — 4565. Умерло всего от последствий коронавируса 264 человек, за сутки — 2.
Напомним, что по состоянию на утро 18 ноября в Николаевской области было зарегистрировано 274 новых случаев COVID-19.
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По состоянию на утро 20 ноября в Николаевской области зарегистрировано 248 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Facebook.
Из всех подтвержденных случаев коронавируса по месту жительства:
Николаев — 197;
Первомайск — 1;
Южноукраинск — 5;
Вознесенск — 1;
Очаков — 9;
Арбузинский район — 0;
Баштанский район — 9;
Березанский район — 0;
Братский район — 0;
Березнеговатский район — 2;
Веселиновский район — 0;
Витовский район — 1;
Вознесенский район — 1;
Врадиевский район — 12;
Еланецкий район — 0;
Доманевский район — 0;
Казанковский район — 1;
Кривоозерский район — 0;
Николаевский район — 2;
Новобугский район — 0;
Новоодесский район — 0;
Очаковский район — 5;
Первомайский район — 2;
Снигиревский район — 0.
При этом за время пандемии COVID-19 в области заболели 669 (+16 за сутки) работника учреждений здравоохранения. Выздоровели больных за сутки — 238, всего выздоровели — 4565. Умерло всего от последствий коронавируса 264 человек, за сутки — 2.
Напомним, что по состоянию на утро 18 ноября в Николаевской области было зарегистрировано 274 новых случаев COVID-19.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов