В Беларуси около 5 тысяч человек пришли проститься с 31-летним Романом Бондаренко, которого похитили и избили, нанеся смертельные травмы.
Об этом сообщает TUT.by.
Прощание проходит в церкви Воскресения Христова на севере Минска, недалеко от Куропат. Похороны состоятся на Северном кладбище Минска.
Все пространство вокруг церкви было заполнено людьми, они образовали коридор, чтобы гроб с Романом можно было отнести к катафалку. Люди поднимали цветы и кричали «Жыве Беларусь!», «Я выхожу», «Рома, ты герой!».
Рассмотрение дела взяла на себя Генеральная прокуратура РБ. Но уголовного дела об убийстве Романа Бондаренко нет. В то же время накануне Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении врача, который предоставил Tut.by информацию о состоянии Романа Бондаренко.
Напомним, в Европейском союзе назвали смерть протестующего в Минске Романа Бондаренко результатом возмутительных и постыдных действий белорусских властей. В случае продолжения репрессий и насилия в отношении демонстрантов в ЕС готовы ввести дополнительные санкции против Беларуси.
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В Беларуси около 5 тысяч человек пришли проститься с 31-летним Романом Бондаренко, которого похитили и избили, нанеся смертельные травмы.
Об этом сообщает TUT.by.
Прощание проходит в церкви Воскресения Христова на севере Минска, недалеко от Куропат. Похороны состоятся на Северном кладбище Минска.
Все пространство вокруг церкви было заполнено людьми, они образовали коридор, чтобы гроб с Романом можно было отнести к катафалку. Люди поднимали цветы и кричали «Жыве Беларусь!», «Я выхожу», «Рома, ты герой!».
Рассмотрение дела взяла на себя Генеральная прокуратура РБ. Но уголовного дела об убийстве Романа Бондаренко нет. В то же время накануне Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении врача, который предоставил Tut.by информацию о состоянии Романа Бондаренко.
Напомним, в Европейском союзе назвали смерть протестующего в Минске Романа Бондаренко результатом возмутительных и постыдных действий белорусских властей. В случае продолжения репрессий и насилия в отношении демонстрантов в ЕС готовы ввести дополнительные санкции против Беларуси.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов