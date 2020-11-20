В Беларуси около 5 тысяч человек пришли проститься с 31-летним Романом Бондаренко, которого похитили и избили, нанеся смертельные травмы.

Об этом сообщает TUT.by.

Прощание проходит в церкви Воскресения Христова на севере Минска, недалеко от Куропат. Похороны состоятся на Северном кладбище Минска.

Все пространство вокруг церкви было заполнено людьми, они образовали коридор, чтобы гроб с Романом можно было отнести к катафалку. Люди поднимали цветы и кричали «Жыве Беларусь!», «Я выхожу», «Рома, ты герой!».

Рассмотрение дела взяла на себя Генеральная прокуратура РБ. Но уголовного дела об убийстве Романа Бондаренко нет. В то же время накануне Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении врача, который предоставил Tut.by информацию о состоянии Романа Бондаренко.

Напомним, в Европейском союзе назвали смерть протестующего в Минске Романа Бондаренко результатом возмутительных и постыдных действий белорусских властей. В случае продолжения репрессий и насилия в отношении демонстрантов в ЕС готовы ввести дополнительные санкции против Беларуси.