Владельцев «евроблях» и автомобилей с иностранной регистрацией начали штрафовать за нарушение скоростного режима в Украине. Отныне все нарушения ПДД, которые осуществили машины с иностранной регистрацией будут фиксировать камеры видеофиксации.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

— Система автоматической видеофиксации нарушений Правил дорожного движения начала регистрировать нарушения Правил дорожного движения, совершенных владельцами автомобилей на номерах иностранной регистрации. Это означает, что со вчерашнего дня иностранные граждане, которые приехали на своих авто в Украине, и граждане Украины, которые ездят на машинах с номерами иностранной регистрации, начнут нести ответственность за превышение скорости и нарушение других правил дорожного движения, — сообщил Антон Геращенко.

Согласно нововведениям, пограничник при въезде авто на номерах иностранной регистрации вносит в базу данных номер машины, ФИО и паспортные данные того, кто был за рулем. Далее, если водитель на этой машине превысит скорость, то система автоматически находит данные нарушителя взяв их из Базы данных Государственной фискальной службы. Правила вступили в силу только вчера, а уже есть первые зафиксированные нарушения.

— Именно так произошло с гражданином Беларуси, водителем автомобиля Rover, который, двигаясь по трассе М-05 Киев-Одесса, в населенном пункте превысил скорость на 38 километров в час при разрешенных 50 километров в час, а также гражданином Молдовы, водителем автомобиля Mercedes, превысил скорость на 24 километров в час двигаясь по Южному мосту на Левый берег в Киеве, — отметил Антон Геращенко.

Напомним, в Украине с завтрашнего дня начнут штрафовать за отсутствие маски в общественных местах.