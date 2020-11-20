Лагерный городок Межвидового центра подготовки подразделений полигона «Широкий лан» ВСУ практически готов ко вводу в эксплуатацию.

Об этом заявил министр обороны Андрей Таран во время проверки строительства бригадного городка в Николаевской области, сообщает пресс-служба Минобороны.

— Личный состав ГССТ на отлично справился со строительством бригадного городка «Широкий Лан». Сейчас имел возможность убедиться, что решение поручить завершение этого скандального долгостроя нашей специальной службе транспорта было абсолютно правильным. За считанные месяцы, в оговоренные сроки, с высоким качеством было сделано то, на что не были способны недобросовестные подрядные организации. Поэтому с особым удовольствием сегодня вручил награды военнослужащим ГССТ, которые отличились особо, — сказал Андрей Таран.

Министр выразил надежду, что в начале декабря состоится церемония торжественного перерезания ленточки после окончания работ. Он также отметил, что Широколановский полигон наравне с Яворивским станет достойным местом для проведения международных военных учений.

— Данный лагерный городок создан по новым подходам, предусматривает вполне автономную инфраструктуру и учитывает зарубежный опыт, в частности, в государствах-членах НАТО. Введение его в эксплуатацию позволит нам значительно расширить географию совместных учений с подразделениями вооруженных сил государств-членов Североатлантического альянса, — отметил министр.

Напомним, что в апреле 2019 года сообщалось, что под Николаевом подходит к завершению строительство крупнейшего в Украине стационарного лагеря на полигоне «Широкий лан». Однако работы так и не были завершены. В сентябре 2019 года Государственное бюро расследований Украины начало уголовное производство о возможной растрате 37 миллионов гривен при выполнении строительных работ на территории полигона «Широкий лан».

В начале ноября Национальное антикоррупционное бюро совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой завершили расследование хищений средств при строительстве на полигоне «Широкий лан» в Николаевской области.