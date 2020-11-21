В Украине правоохранители и уполномоченные лица с сегодняшнего дня, с 21 ноября, имеют право штрафовать граждан за отказ носить маски в общественных местах.

Соответствующий закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)» №1000-IX Верховная Рада приняла 6 ноября, пишет Левый берег.

Согласно закону, штрафовать будут за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно. При этом законом установлено, что респиратор или защитная маска должна закрывать нос и рот.

За отказ надевать защитные маски будут наказывать штрафом в размере от 170 до 255 гривень. Штрафы могут выписывать уполномоченные представители местной власти, полицейские, а также сотрудники Государственной санитарно-эпидемиологической службы.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко на селекторном совещании рассказал, как правоохранители будут следить за соблюдением масочного режима.

— В соответствии с нововведениями, полицейские теперь могут не только составлять административные протоколы за нарушение карантина, но и на месте принимать решения в отношении физических лиц, которые находятся в общественных зданиях или транспорте без масок или респираторов. Но в первую очередь полицейские будут действовать превентивно, то есть сначала сделают замечание. И только в случае отказа будут документировать действия правонарушителя, — приводит слова Игоря Клименко агентство «Интерфакс-Украина».

Отмечается также, что в субботу и воскресенье полицейские будут проводить рейдовые проверки, чтобы проконтролировать соблюдение бизнесом решения правительства о «карантине выходного дня».

Напомним, 11 ноября Кабинет Министров Украины принял решение о введении на всей территории страны карантина выходного дня. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.