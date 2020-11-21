Президент Владимир Зеленский призывает молодежь принять участие во всеукраинском флешмобе Ukraine NOW и рассказать о любви к Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

— Пересмотрел видео о нашей современной Украине, о молодых поколениях свободы, рожденных в независимой стране. Свободные, красивые, сильные! Это та Украина, в которую я верю. А посмотрим, в какую Украину верит наша молодежь. С десятью победителями увидимся на День Независимости, в 30-ю годовщину Украины, — говорит Владимир Зеленский.

Во флешмобе Ukraine NOW могут принять участие все желающие граждане Украины в возрасте до 30 лет включительно.

Правила участия:

записать ролик продолжительностью до одной минуты, в котором поделиться своими успехами, рассказать и показать, что значит именно для тебя быть украинцем и как ты меняешь жизнь страны к лучшему;

разместить видео на своей странице в социальной сети Facebook или Instagram или отправить по адресу: ukrainenow.videos@gmail.com;

в посте тегнуть страницу @UkraineNOW;

поставить хэштег #IamUkraineNow;

поставить лайк сообщению о конкурсе и подписаться на страницу @UkraineNOW.

Отправить видеоролики для участия в конкурсе можно до 1 марта 2021 года. По результатам конкурса жюри выберет 10 победителей. Они получат возможность встретиться и пообщаться на важные темы с президентом в день 30-ю годовщину независимости Украины.