Президент Владимир Зеленский призывает молодежь принять участие во всеукраинском флешмобе Ukraine NOW и рассказать о любви к Украине.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
— Пересмотрел видео о нашей современной Украине, о молодых поколениях свободы, рожденных в независимой стране. Свободные, красивые, сильные! Это та Украина, в которую я верю. А посмотрим, в какую Украину верит наша молодежь. С десятью победителями увидимся на День Независимости, в 30-ю годовщину Украины, — говорит Владимир Зеленский.
Во флешмобе Ukraine NOW могут принять участие все желающие граждане Украины в возрасте до 30 лет включительно.
Правила участия:
Отправить видеоролики для участия в конкурсе можно до 1 марта 2021 года. По результатам конкурса жюри выберет 10 победителей. Они получат возможность встретиться и пообщаться на важные темы с президентом в день 30-ю годовщину независимости Украины.
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Президент Владимир Зеленский призывает молодежь принять участие во всеукраинском флешмобе Ukraine NOW и рассказать о любви к Украине.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
— Пересмотрел видео о нашей современной Украине, о молодых поколениях свободы, рожденных в независимой стране. Свободные, красивые, сильные! Это та Украина, в которую я верю. А посмотрим, в какую Украину верит наша молодежь. С десятью победителями увидимся на День Независимости, в 30-ю годовщину Украины, — говорит Владимир Зеленский.
Во флешмобе Ukraine NOW могут принять участие все желающие граждане Украины в возрасте до 30 лет включительно.
Правила участия:
Отправить видеоролики для участия в конкурсе можно до 1 марта 2021 года. По результатам конкурса жюри выберет 10 победителей. Они получат возможность встретиться и пообщаться на важные темы с президентом в день 30-ю годовщину независимости Украины.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов