В субботу, 21 ноября, в честь годовщины Революции достоинства в свободном доступе появился документальный фильм «Николаев. Хроники протеста».

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала продюсер фильма Оксана Янишевская.

По словам Оксаны Янишевской, фильм появился в открытом доступе в честь Дня достоинства и свободы, а также в память о главе Николаевской областной организации партии «Национальный корпус», ветеране АТО и активисте Денисе Янтаре и главе Николаевской областной организации партии ВО «Свобода» Демиде Губском, которых не стало в этом году.

— Годовщина Революции Достоинства, а болит не меньше. Я точно знаю, все было не зря и уверена, что Украина должна быть украинской. И наш Николаев — город настоящих украинцев и патриотов. Сегодня мы выкладываем в свободный доступ фильм «Николаев. Хроники протеста». На это есть несколько причин. Во-первых, День достоинства и свободы. Мы помним все, через что прошли 7 лет назад. Во-вторых, в память о наших побратимах Демиде Губском и Денисе Янтаре, которые боролись против сепаратистов и не дали зайти «русскому миру» на Николаевщину. И в-третьих, накануне второго тура выборов городского головы в украинском Николаеве, — пишет Оксана Янишевская.

Продюсер фильма также в очередной раз поблагодарила команду, которая работала над проектом.

— И в который раз скажу огромное спасибо нашей команде, которая полтора года упорно работала над фильмом. Нам удалось показать всей Украине, что Николаев может дать бой даже самому заклятому врагу, — отметила она.

Справка: Режиссером фильма «Николаев. Хроники протеста» является Жанна Максименко-Довгич, продюсер ленты — Оксана Янишевская. Документальная картина показывает хронологию протестных событий в Украине 2012-2014 годов сквозь призму настроений жителей Николаева и области. Авторы фильма показали эмоции и чувства непосредственных участников николаевского Евромайдана, благодаря которым Николаев остался украинским городом.

Напомним, премьера документального фильма состоялась 29 сентября 2018 года в рамках фестиваля «Громадський проектор». 23 ноября 2019 года, в честь годовщины Революции достоинства, фильм показали в Киеве в кинотеатре «Лира».