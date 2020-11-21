В Польше разрешили работу торговых центров и магазинов, однако лишь при соблюдении жесточайших карантинных мер.
Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Rzecz Pospolita.
Торговые центры планируют открыть 28 ноября. Магазины снова закроют, если они не будут соблюдать карантинные меры. В настоящее время в Польше закрыто большинство торговых центров.
До 27 декабря спортивные залы, кинотеатры и концертные залы будут оставаться закрытыми. При этом учебные заведения также не возобновят работу до 24 декабря.
Напомним, в Польше ввели жесткий карантин 7 ноября. В стране были закрыты учреждения культуры, ограничивается работа торговых центров, гостиницы принимали только лиц в командировке, а в магазины и храмы разрешали войти меньшему количеству человек.
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В Польше разрешили работу торговых центров и магазинов, однако лишь при соблюдении жесточайших карантинных мер.
Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Rzecz Pospolita.
Торговые центры планируют открыть 28 ноября. Магазины снова закроют, если они не будут соблюдать карантинные меры. В настоящее время в Польше закрыто большинство торговых центров.
До 27 декабря спортивные залы, кинотеатры и концертные залы будут оставаться закрытыми. При этом учебные заведения также не возобновят работу до 24 декабря.
Напомним, в Польше ввели жесткий карантин 7 ноября. В стране были закрыты учреждения культуры, ограничивается работа торговых центров, гостиницы принимали только лиц в командировке, а в магазины и храмы разрешали войти меньшему количеству человек.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов