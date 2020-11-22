В субботу президент России Владимир Путин заявил лидерам G20, что его страна готова предоставить вакцину против коронавируса Sputnik V другим странам, которые в ней нуждаются.

Об этом сообщает Reuters.

По словам Путина, Россия также готовит вторую и третью вакцины от коронавируса. Глава российского государства также напомнил, что создание портфеля вакцин было «общей целью» стран G20.

Как известно, 11 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране зарегистрирована первая вакцина от коронавируса. Он отметил, что одна из его дочерей уже сделала прививку российской вакцины. При этом, представитель ВОЗ Тарик Язаревич заявил, что организация находится в тесном контакте с российскими ведомствами здравоохранения, обсуждая критерии допуска вакцины.

При этом, в Германии регистрацию российской вакцины от коронавируса назвали «рискованным экспериментом на людях».

Позже Франция присоединилась к странам, профильным международным организациям и экспертным кругам, которые ставят под сомнение готовность российской вакцины от коронавируса. Во французском правительстве скептически относятся к ее эффективности.

О готовности сделать прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V» заявили 40% опрошенных россиян, то есть меньше половины.



