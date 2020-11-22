В субботу президент России Владимир Путин заявил лидерам G20, что его страна готова предоставить вакцину против коронавируса Sputnik V другим странам, которые в ней нуждаются.
Об этом сообщает Reuters.
По словам Путина, Россия также готовит вторую и третью вакцины от коронавируса. Глава российского государства также напомнил, что создание портфеля вакцин было «общей целью» стран G20.
Как известно, 11 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране зарегистрирована первая вакцина от коронавируса. Он отметил, что одна из его дочерей уже сделала прививку российской вакцины. При этом, представитель ВОЗ Тарик Язаревич заявил, что организация находится в тесном контакте с российскими ведомствами здравоохранения, обсуждая критерии допуска вакцины.
При этом, в Германии регистрацию российской вакцины от коронавируса назвали «рискованным экспериментом на людях».
Позже Франция присоединилась к странам, профильным международным организациям и экспертным кругам, которые ставят под сомнение готовность российской вакцины от коронавируса. Во французском правительстве скептически относятся к ее эффективности.
О готовности сделать прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V» заявили 40% опрошенных россиян, то есть меньше половины.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов
В субботу президент России Владимир Путин заявил лидерам G20, что его страна готова предоставить вакцину против коронавируса Sputnik V другим странам, которые в ней нуждаются.
Об этом сообщает Reuters.
По словам Путина, Россия также готовит вторую и третью вакцины от коронавируса. Глава российского государства также напомнил, что создание портфеля вакцин было «общей целью» стран G20.
Как известно, 11 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране зарегистрирована первая вакцина от коронавируса. Он отметил, что одна из его дочерей уже сделала прививку российской вакцины. При этом, представитель ВОЗ Тарик Язаревич заявил, что организация находится в тесном контакте с российскими ведомствами здравоохранения, обсуждая критерии допуска вакцины.
При этом, в Германии регистрацию российской вакцины от коронавируса назвали «рискованным экспериментом на людях».
Позже Франция присоединилась к странам, профильным международным организациям и экспертным кругам, которые ставят под сомнение готовность российской вакцины от коронавируса. Во французском правительстве скептически относятся к ее эффективности.
О готовности сделать прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V» заявили 40% опрошенных россиян, то есть меньше половины.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов