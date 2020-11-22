Новогодняя вечеринка у Бранденбургских ворот в Берлине отменена в этом году из-за пандемии коронавируса.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Bild.
— Не будет больших вечеринок и семейных посиделок. В противном случае нам грозит следующая волна инфекций в феврале. Даже в Берлине людей не приглашают на вечеринку у Бранденбургских ворот, — сказала сенатор по экономическим вопросам Рамона Поп.
В последние годы сотни тысяч людей регулярно посещали традиционную вечеринку у берлинской достопримечательности. Это всегда была самая большая новогодняя вечеринка в Германии.
Напомним, власти Москвы в этом году запретили новогодние гуляния и фестивали из-за пандемии COVID-19.
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Новогодняя вечеринка у Бранденбургских ворот в Берлине отменена в этом году из-за пандемии коронавируса.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Bild.
— Не будет больших вечеринок и семейных посиделок. В противном случае нам грозит следующая волна инфекций в феврале. Даже в Берлине людей не приглашают на вечеринку у Бранденбургских ворот, — сказала сенатор по экономическим вопросам Рамона Поп.
В последние годы сотни тысяч людей регулярно посещали традиционную вечеринку у берлинской достопримечательности. Это всегда была самая большая новогодняя вечеринка в Германии.
Напомним, власти Москвы в этом году запретили новогодние гуляния и фестивали из-за пандемии COVID-19.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов