Новогодняя вечеринка у Бранденбургских ворот в Берлине отменена в этом году из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Bild.

— Не будет больших вечеринок и семейных посиделок. В противном случае нам грозит следующая волна инфекций в феврале. Даже в Берлине людей не приглашают на вечеринку у Бранденбургских ворот, — сказала сенатор по экономическим вопросам Рамона Поп.

В последние годы сотни тысяч людей регулярно посещали традиционную вечеринку у берлинской достопримечательности. Это всегда была самая большая новогодняя вечеринка в Германии.

Напомним, власти Москвы в этом году запретили новогодние гуляния и фестивали из-за пандемии COVID-19.