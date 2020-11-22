Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал списать долги бедным странам, или, по крайней мере, отсрочить их погашение до конца 2021 года через пандемию коронавируса.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Новости ООН.

— Из-за кризиса резко сократились потоки прямых иностранных инвестиций, финансовые операции, в том числе денежные переводы, — подчеркнул Антониу Гутерриш.

Он предупредил, что сегодня стремительно растут объемы внешней задолженности, что может обернуться неизбежной волной «суверенных дефолтов». В этой связи Антониу Гутерриш считает, что богатые государства должны пойти на списание долгов некоторым странам, или, по крайней мере, отстрочить их погашение.

— Пандемия продемонстрировала хрупкость не только систем здравоохранения, но и глобальных институтов управления и многосторонних отношений. Мы должны взяться за разрешение кризиса и в ходе восстановления построить лучшее будущее, — заявил генсек ООН.

Он добавил, что без международного финансирования здесь не обойтись. Ведь сегодня, по его словам, страны, как никогда, нуждаются в финансовых средствах.

Напомним, управление ООН по координации гуманитарных вопросов (UN OCHA) прогнозирует в Украине худшую за 10 лет рецессию, в результате которой более 9 млн украинцев окажутся за чертой бедности. С марта месяца 80% украинских домохозяйств потеряли доходы, а задолженность домохозяйств выросла на 15%.