Об этом пишет Reuters.

Подсказки искусственный интеллект делал бегуну через наушники, подключенные к смартфону.

— Самая безопасная вещь для незрячего — сидеть спокойно. Я этого не делаю, — говорит Томас Панек.

Он потерял зрение в 20 лет из-за генетического заболевания. Сейчас руководит школой собак-поводырей и не представляет своей жизни без бега. Рассказывает, что ему надоело бегать за медленными спортсменами, которые выполняют роль проводника. Поэтому человек год назад решил найти способ заниматься спортом самостоятельно.

Он обратился к Google, чтобы там придумали приложение, которое бы указывало бегуну, куда он должен двигаться. После этого Панек начал работать совместно с компанией над созданием приложения. Работает оно так: камера смартфона фиксирует ориентир на беговой дорожке, программа определяет положение бегуна и дает ему звуковые подсказки.

— Быть здесь — это невероятные эмоции. Это настоящее чувство не только свободы и независимости, но и, знаете, у меня появилось ощущение, что я такой же, как и все, — сказал Панек после тестирования приложения и своей пробежки по Центральному парку.

Напомним, искусственный интеллект научился определять рак легких на начальных стадиях лучше врачей.