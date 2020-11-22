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В Нью-Йорке на этой неделе 50-летний Томас Панек, который полностью потерял зрение 30 лет назад, смог пробежать по Центральному парку 5 километров без помощи собаки-поводыря или человека. Сделал он это благодаря подсказкам искусственного интеллекта, который разработал Google.
Об этом пишет Reuters.
Подсказки искусственный интеллект делал бегуну через наушники, подключенные к смартфону.
— Самая безопасная вещь для незрячего — сидеть спокойно. Я этого не делаю, — говорит Томас Панек.
Он потерял зрение в 20 лет из-за генетического заболевания. Сейчас руководит школой собак-поводырей и не представляет своей жизни без бега. Рассказывает, что ему надоело бегать за медленными спортсменами, которые выполняют роль проводника. Поэтому человек год назад решил найти способ заниматься спортом самостоятельно.
Он обратился к Google, чтобы там придумали приложение, которое бы указывало бегуну, куда он должен двигаться. После этого Панек начал работать совместно с компанией над созданием приложения. Работает оно так: камера смартфона фиксирует ориентир на беговой дорожке, программа определяет положение бегуна и дает ему звуковые подсказки.
— Быть здесь — это невероятные эмоции. Это настоящее чувство не только свободы и независимости, но и, знаете, у меня появилось ощущение, что я такой же, как и все, — сказал Панек после тестирования приложения и своей пробежки по Центральному парку.
Напомним, искусственный интеллект научился определять рак легких на начальных стадиях лучше врачей.
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В Нью-Йорке на этой неделе 50-летний Томас Панек, который полностью потерял зрение 30 лет назад, смог пробежать по Центральному парку 5 километров без помощи собаки-поводыря или человека. Сделал он это благодаря подсказкам искусственного интеллекта, который разработал Google.
Об этом пишет Reuters.
Подсказки искусственный интеллект делал бегуну через наушники, подключенные к смартфону.
— Самая безопасная вещь для незрячего — сидеть спокойно. Я этого не делаю, — говорит Томас Панек.
Он потерял зрение в 20 лет из-за генетического заболевания. Сейчас руководит школой собак-поводырей и не представляет своей жизни без бега. Рассказывает, что ему надоело бегать за медленными спортсменами, которые выполняют роль проводника. Поэтому человек год назад решил найти способ заниматься спортом самостоятельно.
Он обратился к Google, чтобы там придумали приложение, которое бы указывало бегуну, куда он должен двигаться. После этого Панек начал работать совместно с компанией над созданием приложения. Работает оно так: камера смартфона фиксирует ориентир на беговой дорожке, программа определяет положение бегуна и дает ему звуковые подсказки.
— Быть здесь — это невероятные эмоции. Это настоящее чувство не только свободы и независимости, но и, знаете, у меня появилось ощущение, что я такой же, как и все, — сказал Панек после тестирования приложения и своей пробежки по Центральному парку.
Напомним, искусственный интеллект научился определять рак легких на начальных стадиях лучше врачей.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов