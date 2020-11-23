Уже в этом году в Беларуси начнут производить российскую вакцину против коронавируса.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения страны Дмитрий Пиневич в эфире телеканала Беларусь 1 в воскресенье, сообщает Интерфакс.

— В лабораторных условиях первая партия, уверен, будет уже в этом году. Может быть, не на базе Белмедпрепаратов, а на базе другого учреждения. Но это будет этот год, — подчеркнул Дмитрий Пиневич.

По словам чиновника, если говорить о производстве вакцины в промышленных масштабах, его запуск планируется на следующий год.

Как известно, 11 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране зарегистрирована первая вакцина от коронавируса. Он отметил, что одна из его дочерей уже сделала прививку российской вакцины. При этом, представитель ВОЗ Тарик Язаревич заявил, что организация находится в тесном контакте с российскими ведомствами здравоохранения, обсуждая критерии допуска вакцины.

При этом, в Германии регистрацию российской вакцины от коронавируса назвали «рискованным экспериментом на людях».

Позже Франция присоединилась к странам, профильным международным организациям и экспертным кругам, которые ставят под сомнение готовность российской вакцины от коронавируса. Во французском правительстве скептически относятся к ее эффективности.

О готовности сделать прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V» заявили 40% опрошенных россиян, то есть меньше половины.