В Украине появится рейтинг всех исправительных колоний и СИЗО по оценке их эффективности. Он должен помочь улучшить управление учреждениями.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська на своей странице в Facebook.

По его словам, систему разработали вместе с канадскими партнерами. Она состоит из инструментов оценки и цифровой аналитической карты тюрем.

Это должно помочь министерству регулярно отслеживать прогресс учреждений исполнения наказаний в таких сферах деятельности: финансы, кадровое обеспечение, безопасность/режим, социально-воспитательная работа, материальные условия содержания, права человека, здравоохранение и государственное предприятие.

Всего система рассчитывает более 350 ключевых показателей. По словам министра, действующий подход к управлению учреждениями исполнения наказаний не является системным, а преимущественно ориентирован на реагирование, когда «что-то случается» в отдельных учреждениях. Это приводит к принятию «эпизодических» управленческих решений, вместо регулярных системных решений, основанных на четких показателях.

В Минюсте уверены, что новая система поможет получить всестороннее представление о состоянии дел в тюрьмах, определить приоритеты для их сотрудников, установить критерии для оценки работы, наладить сбор статистики, а также определить, что и где нужно менять (в том числе и персонал).

Конечной целью таких изменений Денис Малюська называет налаживание работы тюрем, которые должны делать общество более безопасным.

— Движущей силой рыночной экономики в частном секторе является конкуренция. Конкуренция в публичном секторе такой силой не становится, пока не появляется рейтинг. И вот он появился, — написал министр.