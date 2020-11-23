В Украине появится рейтинг всех исправительных колоний и СИЗО по оценке их эффективности. Он должен помочь улучшить управление учреждениями.
Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська на своей странице в Facebook.
По его словам, систему разработали вместе с канадскими партнерами. Она состоит из инструментов оценки и цифровой аналитической карты тюрем.
Это должно помочь министерству регулярно отслеживать прогресс учреждений исполнения наказаний в таких сферах деятельности: финансы, кадровое обеспечение, безопасность/режим, социально-воспитательная работа, материальные условия содержания, права человека, здравоохранение и государственное предприятие.
Всего система рассчитывает более 350 ключевых показателей. По словам министра, действующий подход к управлению учреждениями исполнения наказаний не является системным, а преимущественно ориентирован на реагирование, когда «что-то случается» в отдельных учреждениях. Это приводит к принятию «эпизодических» управленческих решений, вместо регулярных системных решений, основанных на четких показателях.
В Минюсте уверены, что новая система поможет получить всестороннее представление о состоянии дел в тюрьмах, определить приоритеты для их сотрудников, установить критерии для оценки работы, наладить сбор статистики, а также определить, что и где нужно менять (в том числе и персонал).
Конечной целью таких изменений Денис Малюська называет налаживание работы тюрем, которые должны делать общество более безопасным.
— Движущей силой рыночной экономики в частном секторе является конкуренция. Конкуренция в публичном секторе такой силой не становится, пока не появляется рейтинг. И вот он появился, — написал министр.
Напомним, министр юстиции Украины Денис Малюська считает, что в стране нужно провести сокращение тюрем, после которого должны остаться только 2 тюрьмы.
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В Украине появится рейтинг всех исправительных колоний и СИЗО по оценке их эффективности. Он должен помочь улучшить управление учреждениями.
Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська на своей странице в Facebook.
По его словам, систему разработали вместе с канадскими партнерами. Она состоит из инструментов оценки и цифровой аналитической карты тюрем.
Это должно помочь министерству регулярно отслеживать прогресс учреждений исполнения наказаний в таких сферах деятельности: финансы, кадровое обеспечение, безопасность/режим, социально-воспитательная работа, материальные условия содержания, права человека, здравоохранение и государственное предприятие.
Всего система рассчитывает более 350 ключевых показателей. По словам министра, действующий подход к управлению учреждениями исполнения наказаний не является системным, а преимущественно ориентирован на реагирование, когда «что-то случается» в отдельных учреждениях. Это приводит к принятию «эпизодических» управленческих решений, вместо регулярных системных решений, основанных на четких показателях.
В Минюсте уверены, что новая система поможет получить всестороннее представление о состоянии дел в тюрьмах, определить приоритеты для их сотрудников, установить критерии для оценки работы, наладить сбор статистики, а также определить, что и где нужно менять (в том числе и персонал).
Конечной целью таких изменений Денис Малюська называет налаживание работы тюрем, которые должны делать общество более безопасным.
— Движущей силой рыночной экономики в частном секторе является конкуренция. Конкуренция в публичном секторе такой силой не становится, пока не появляется рейтинг. И вот он появился, — написал министр.
Напомним, министр юстиции Украины Денис Малюська считает, что в стране нужно провести сокращение тюрем, после которого должны остаться только 2 тюрьмы.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов