Военнослужащие украинского национального контингента Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго обеспечили высадку группы вулканологов на кратер действующего вулкана Ньямлагира.
Об этом сообщает пресс-центр Командования Объединенных сил ВСУ.
«Военнослужащие украинского национального контингента Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго обеспечили высадку группы вулканологов на кратер действующего вулкана Ньямлагира. Периодическое тщательное изучение вулкана, с проведением тестов и анализов, позволяет предвидеть следующее извержение, а также снизить возможные риски для местного населения», — говорится в сообщении.
По словам командира вертолетного отряда полковника Сергея Ващенко, на высоте более трех тысяч метров экипаж вертолета Ми-8 столкнулся с рядом трудностей, посадку на хрупкую поверхность кратера осложняли погодные условия. Существовал значительный риск, ведь пласты застывшей вулканической лавы доовольно хрупкие и могли провалиться под массой вертолета.
По окончании проведенных вулканологами исследований экипаж Ми-8 успешно вернулся в базовый лагерь.
Украинские летчики-миротворцы и раньше имели дело с кратером действующего вулкана. Так, в апреле 2019 года экипаж доставил группу вулканологов и высадил их прямо на кратер вулкана Ньямлагира, высота которого равна 3058 метров над уровнем моря.
Напомним, что несколько лет назад украинских миротворцев наградили «за службу миру» в Конго.
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Военнослужащие украинского национального контингента Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго обеспечили высадку группы вулканологов на кратер действующего вулкана Ньямлагира.
Об этом сообщает пресс-центр Командования Объединенных сил ВСУ.
«Военнослужащие украинского национального контингента Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго обеспечили высадку группы вулканологов на кратер действующего вулкана Ньямлагира. Периодическое тщательное изучение вулкана, с проведением тестов и анализов, позволяет предвидеть следующее извержение, а также снизить возможные риски для местного населения», — говорится в сообщении.
По словам командира вертолетного отряда полковника Сергея Ващенко, на высоте более трех тысяч метров экипаж вертолета Ми-8 столкнулся с рядом трудностей, посадку на хрупкую поверхность кратера осложняли погодные условия. Существовал значительный риск, ведь пласты застывшей вулканической лавы доовольно хрупкие и могли провалиться под массой вертолета.
По окончании проведенных вулканологами исследований экипаж Ми-8 успешно вернулся в базовый лагерь.
Украинские летчики-миротворцы и раньше имели дело с кратером действующего вулкана. Так, в апреле 2019 года экипаж доставил группу вулканологов и высадил их прямо на кратер вулкана Ньямлагира, высота которого равна 3058 метров над уровнем моря.
Напомним, что несколько лет назад украинских миротворцев наградили «за службу миру» в Конго.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов