Военнослужащие украинского национального контингента Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго обеспечили высадку группы вулканологов на кратер действующего вулкана Ньямлагира.

Об этом сообщает пресс-центр Командования Объединенных сил ВСУ.

«Военнослужащие украинского национального контингента Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго обеспечили высадку группы вулканологов на кратер действующего вулкана Ньямлагира. Периодическое тщательное изучение вулкана, с проведением тестов и анализов, позволяет предвидеть следующее извержение, а также снизить возможные риски для местного населения», — говорится в сообщении.

По словам командира вертолетного отряда полковника Сергея Ващенко, на высоте более трех тысяч метров экипаж вертолета Ми-8 столкнулся с рядом трудностей, посадку на хрупкую поверхность кратера осложняли погодные условия. Существовал значительный риск, ведь пласты застывшей вулканической лавы доовольно хрупкие и могли провалиться под массой вертолета.

По окончании проведенных вулканологами исследований экипаж Ми-8 успешно вернулся в базовый лагерь.

Украинские летчики-миротворцы и раньше имели дело с кратером действующего вулкана. Так, в апреле 2019 года экипаж доставил группу вулканологов и высадил их прямо на кратер вулкана Ньямлагира, высота которого равна 3058 метров над уровнем моря.

Напомним, что несколько лет назад украинских миротворцев наградили «за службу миру» в Конго.