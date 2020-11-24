По состоянию на 23 ноября Украина заняла 5 место среди стран Европы по числу новых больных коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

Детали: Впереди Украины оказались Италия, Великобритания, Польша и Германия. В том числе более 15 тысяч новых больных обнаружили в Польше и Великобритании, чуть меньше в Германии и почти 23 тысячи случаев в Италии.

Среди государств мира наша страна держит 10 позицию по этому показателю, обойдя, в частности Испанию, Канаду и Мексику.

По количеству летальных случаев за минувшие сутки Украина находится на 19 позиции в мире и на 12 — в Европе.

Напомним, в Украине за минувшие сутки коронавирусное заболевание подтвердили еще у 10 тысяч 945 человек. Также известно, что вчера 4 тысячи 143 пациента выздоровели, а 124 — умерли от осложнений.