Сегодня ночью, 24 ноября, на Херсонском шоссе в Николаеве патрульные остановили за нарушение правил дорожного движения грузовик DAF.
Об этом сообщают в патрульной полиции Николаевской области.
Во время общения с водителем патрульные заметили у водителя признаки наркотического опьянения. Мужчина наотрез отказался от предложения пройти освидетельствование на состояние опьянения в медицинском учреждении.
Через некоторое время водитель грузовика рассказал, что недавно употреблял наркотическое вещество, а именно каннабис.
В результате у него изъяли водительское удостоверение, отстранили от управления и составили административные материалы по части 1 статьи 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП.
Напомним, что николаевские патрульные на Херсонском шоссе задержали водителя маршрутного такси, который предположительно находился в состоянии наркотического опьянения.
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Сегодня ночью, 24 ноября, на Херсонском шоссе в Николаеве патрульные остановили за нарушение правил дорожного движения грузовик DAF.
Об этом сообщают в патрульной полиции Николаевской области.
Во время общения с водителем патрульные заметили у водителя признаки наркотического опьянения. Мужчина наотрез отказался от предложения пройти освидетельствование на состояние опьянения в медицинском учреждении.
Через некоторое время водитель грузовика рассказал, что недавно употреблял наркотическое вещество, а именно каннабис.
В результате у него изъяли водительское удостоверение, отстранили от управления и составили административные материалы по части 1 статьи 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП.
Напомним, что николаевские патрульные на Херсонском шоссе задержали водителя маршрутного такси, который предположительно находился в состоянии наркотического опьянения.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов