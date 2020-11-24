Сегодня ночью, 24 ноября, на Херсонском шоссе в Николаеве патрульные остановили за нарушение правил дорожного движения грузовик DAF.

Об этом сообщают в патрульной полиции Николаевской области.

Во время общения с водителем патрульные заметили у водителя признаки наркотического опьянения. Мужчина наотрез отказался от предложения пройти освидетельствование на состояние опьянения в медицинском учреждении.

Через некоторое время водитель грузовика рассказал, что недавно употреблял наркотическое вещество, а именно каннабис.

В результате у него изъяли водительское удостоверение, отстранили от управления и составили административные материалы по части 1 статьи 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП.

Напомним, что николаевские патрульные на Херсонском шоссе задержали водителя маршрутного такси, который предположительно находился в состоянии наркотического опьянения.