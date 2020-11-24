Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Речь идет о председателе и четырех других членах участковой избирательной комиссии в Стрые. Им 19 ноября сообщили о подозрении, а сегодня, 24 ноября, следователи завершили досудебное расследование, обвинительный акт направлен в суд.

По данному факту следователи завели дело по части 1 статьи 28 и части 1 статьи 158-3 (фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации совершенные по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса.

За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.

Напомним, полиция открыла уголовное производство по факту возможных фальсификаций выборов в Николаевский облсовет.