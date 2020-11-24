В городе Стрый во Львовской области в день голосования на местных выборах 25 октября члены комиссии одной из участковых избирательных комиссий подписали протокол о подсчете голосов до итогового заседания и окончательного заполнения протокола.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Речь идет о председателе и четырех других членах участковой избирательной комиссии в Стрые. Им 19 ноября сообщили о подозрении, а сегодня, 24 ноября, следователи завершили досудебное расследование, обвинительный акт направлен в суд.
По данному факту следователи завели дело по части 1 статьи 28 и части 1 статьи 158-3 (фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации совершенные по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса.
За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.
Напомним, полиция открыла уголовное производство по факту возможных фальсификаций выборов в Николаевский облсовет.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов
В городе Стрый во Львовской области в день голосования на местных выборах 25 октября члены комиссии одной из участковых избирательных комиссий подписали протокол о подсчете голосов до итогового заседания и окончательного заполнения протокола.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Речь идет о председателе и четырех других членах участковой избирательной комиссии в Стрые. Им 19 ноября сообщили о подозрении, а сегодня, 24 ноября, следователи завершили досудебное расследование, обвинительный акт направлен в суд.
По данному факту следователи завели дело по части 1 статьи 28 и части 1 статьи 158-3 (фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации совершенные по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса.
За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.
Напомним, полиция открыла уголовное производство по факту возможных фальсификаций выборов в Николаевский облсовет.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов