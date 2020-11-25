В Государственной службе морского и речного транспорта системно требовали взятки от будущих моряков за беспрепятственную сдачу экзаменов. Эта госслужба существует всего три года, но чиновникам удалось создать схему, по которой они ежемесячно получали почти миллион гривен взяток.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Схему организовали бывшие и действующие чиновники госучреждения. Как отмечают в СБУ, они сговорились с должностными лицами учебных заведений по подготовке моряков.

С каждого кандидата, который хотел получить удостоверение судоводителя малого и маломерного судна, требовали по 10 тысяч гривен взятки. Таким образом чиновники каждый месяц «зарабатывали» почти 1 миллион гривен за фиктивное обучение.

Так, в помещении Киевской государственной академии водного транспорта осуществлялось «формальное» прохождение тестов. После этого Госслужба морского и речного транспорта выдавала кандидатам удостоверения судоводителя.

Правоохранители возбудили уголовное дело по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

В помещениях Морской администрации, школы по подготовке судоводителей и по адресам проживания фигурантов дела проводят следственные действия. Правоохранители изъяли документацию и черновые записи, подтверждающие коррупционную схему.

Сейчас решается вопрос о задержании основных фигурантов уголовного производства по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Напомним, сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области задержали замначальника отделения криминальной полиции Центрального отдела полиции за вымогательство взятки в размере 20 тысяч гривен.