В пятницу, 27 ноября, планируют развести Ингульский и Южнобугский мосты в Николаеве.

Об этом сообщает Отдел информационного обеспечения департамента городского головы.

Разведение мостов состоится с 12:00 до 13:00 в связи с выходом из акватории ГП «Николаевский судостроительный завод» среднего десантного корабля «Юрий Олефиренко».

Отмечается, что определено резервное время разведения мостов определено на 30 ноября и 1 декабря текущего года с 12:00 до 13:00.

Напомним, что во вторник, 6 октября, в Николаеве завершились ремонтные работы дорожного покрытия на разводной части Ингульского моста.