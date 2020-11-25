В пятницу, 27 ноября, планируют развести Ингульский и Южнобугский мосты в Николаеве.
Об этом сообщает Отдел информационного обеспечения департамента городского головы.
Разведение мостов состоится с 12:00 до 13:00 в связи с выходом из акватории ГП «Николаевский судостроительный завод» среднего десантного корабля «Юрий Олефиренко».
Отмечается, что определено резервное время разведения мостов определено на 30 ноября и 1 декабря текущего года с 12:00 до 13:00.
Напомним, что во вторник, 6 октября, в Николаеве завершились ремонтные работы дорожного покрытия на разводной части Ингульского моста.
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В пятницу, 27 ноября, планируют развести Ингульский и Южнобугский мосты в Николаеве.
Об этом сообщает Отдел информационного обеспечения департамента городского головы.
Разведение мостов состоится с 12:00 до 13:00 в связи с выходом из акватории ГП «Николаевский судостроительный завод» среднего десантного корабля «Юрий Олефиренко».
Отмечается, что определено резервное время разведения мостов определено на 30 ноября и 1 декабря текущего года с 12:00 до 13:00.
Напомним, что во вторник, 6 октября, в Николаеве завершились ремонтные работы дорожного покрытия на разводной части Ингульского моста.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов