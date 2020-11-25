С 26 ноября украинцы смогут вызвать «скорую» для больных COVID-19 через контакт-центр по противодействию коронавирусу.

Об этом на онлайн-брифинге рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

— С завтрашнего дня, 26 ноября, мы запускаем в тестовом режиме, потом перейдем на постоянную основу, такую функцию, чтобы человек мог заказать вызов мобильной бригады в контакт-центре, — сообщил Максим Степанов.

Он пояснил, что для этого объединили все учреждения здравоохранения и вместе с местными властями определили ответственных лиц.

Позже планируется подключить функцию консультации семейного врача через контакт-центр по противодействию коронавирусу.