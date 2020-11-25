О принятии закона сообщила пресс-служба парламента Шотландии во вторник, 24 ноября.

Закон «О бесплатном предоставлении средств женской интимной гигиены» предусматривает, что тампоны и прокладки должны быть доступны бесплатно для всех женщин и девушек в туалетах школ, колледжей и университетов.

Правительство Шотландии будет иметь полномочия обязывать и другие общественные заведения делать то же, а еще обязано обеспечить финансирование инициативы — по оценкам, оно составит 8,7 миллиона фунтов стерлингов в год (329,7 миллиона гривен).

Законопроект в парламенте Шотландии представила депутат Моника Леннон из Лейбористской партии еще в апреле 2019 года. В феврале 2020-го его приняли в первом чтении, а в октябре — во втором. Сейчас Шотландия — первая в мире страна, которая закрепила на законодательном уровне обязанность предоставлять доступ к бесплатным средствам интимной гигиены.

Напомним, в 2018 году во Франции начали бесплатно выдавать презервативы по рецепту врача.